La definizione e la soluzione di: Veicoli a due piani per trasportare auto nuove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BISARCHE

Significato/Curiosità : Veicoli a due piani per trasportare auto nuove

autocarro (sezione autocarro per trasporto altri Veicoli) camion) è un veicolo in grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri Veicoli adibiti al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

