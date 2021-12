La definizione e la soluzione di: Si usava per telefonare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GETTONE

Significato/Curiosità : Si usava per telefonare

Altre definizioni con usava; telefonare; Si usava con l esca; Il re della mitologia che causava le tempeste; Lo usava no... i duri d’orecchio; Gli antichi lo usava no per un gioco simile ai dadi; Si usa per telefonare senza l'apparecchio vicino; Si usava per telefonare nelle cabine; Cerca nelle Definizioni