La definizione e la soluzione di: Una tipica lavorazione di molti Paesi arabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : TAPPETO ORIENTALE

Significato/Curiosità : Una tipica lavorazione di molti Paesi arabi

Confetto (categoria Dolci a base di noci e semi oleaginosi) hanno i più importanti centri di produzione di Confetti[Solo? In voce vi è menzione di altri Paesi]. Il confetto ha una storia antichissima. Secondo alcune ...

