La definizione e la soluzione di: Una raccolta di carte geografiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATLANTE

Significato/Curiosità : Una raccolta di carte geografiche

Muhammad al-Idrisi invitato dal re Ruggero II di Sicilia a Palermo, dove realizzò una raccolta di carte geografiche note con il titolo Il libro di Ruggero.

