Soluzione 3 lettere : FUR

Significato/Curiosità : Una preposizione tedesca

Von (preposizione) In tedesco, von /f?n/ è una preposizione indicante la appartenenza o la provenienza. In italiano si traduce con "di", "da" o "de". In alcuni periodi storici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

