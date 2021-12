La definizione e la soluzione di: Una macchina che lavora come un uom. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROBOT

Significato/Curiosità : Una macchina che lavora come un uom

L'Internazionale campi dia l'opra ad altri che in ozio sta. E la macchina sia alleata non nemica ai lavorator; così la vita rinnovata all'uom darà pace ed amor! Su, lottiamo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con macchina; lavora; come; Il moto del macchina rio che non richiede energia; Malfunzionamento di un mezzo o di un macchina rio; Al centro della gomma della macchina ; macchina escavatrice; lavora ta con il vomere; La lavora trice delle risaie; lavora re insieme a un obiettivo comune; Forno per riscaldare il metallo prima di lavora rlo; Gomma usata come isolante; Ragionamento come quello di Achille e la tartaruga; come un pugile o un brano musicale; Splendido... come un rettore d università; Cerca nelle Definizioni