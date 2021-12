La definizione e la soluzione di: Uccello comune presso le rive dei corsi d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AIRONE

Significato/Curiosità : Uccello comune presso le rive dei corsi d acqua

Alcedo atthis (reindirizzamento da Martin pescatore comune) sulle rive di laghi, mangrovieti, canneti, estuari, insenature e perfino porticcioli(frequentati soprattutto d'inverno, quando i corsi d'acqua dove questo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con uccello; comune; presso; rive; corsi; acqua; Piccolo uccello canoro comune in Europa; Grosso uccello corridore simile allo struzzo; uccello simbolo della primavera; Un uccello fossile; Piccolo uccello canoro comune in Europa; Viene celebrato in comune ; Il Daniele cantautore de Le cose in comune ; Lavorare insieme a un obiettivo comune ; Si usa per presso ; Un bacino artificiale presso Milano; Un monte presso Ancona; E adorato presso popolazioni primitive; rive stito con un metallo antiruggine; Dire cose prive di senso: __ a vanvera; Dotata... di strumenti per scrive re; Era usato anticamente per scrive re; Discorsi da comari; Ha almeno due corsi e; Lo sono i discorsi ambigui ed enigmatici; La corsi a di sorpasso; Ha l acqua intorno; Un componente dell acqua ; Cetacei d acqua dolce; Imbarcazione per brevi spostamenti su acqua ;