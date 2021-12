La definizione e la soluzione di: Un uccello come la cicogna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRAMPOLIERE

Significato/Curiosità : Un uccello come la cicogna

Ciconia ciconia (reindirizzamento da cicogna bianca) La cicogna bianca o cicogna europea (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) è un uccello appartenente alla famiglia Ciconiidae, diffuso in Europa, Africa e Asia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con uccello; come; cicogna; uccello comune presso le rive dei corsi d acqua; Piccolo uccello canoro comune in Europa; Grosso uccello corridore simile allo struzzo; uccello simbolo della primavera; come il tempo che non cambia; In fisica, un movimento come quello del pendolo; Si chiede... col come ; Dura come ... una faccia; Con la tiroide ingrossata... come una cicogna ; Una cicogna con il gozzo; Cerca nelle Definizioni