La definizione e la soluzione di: Il Trump ex- presidente degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DONALD

Significato/Curiosità : Il Trump ex- presidente degli Stati Uniti

Presidenti degli Stati Uniti d'America principale: presidente degli Stati Uniti d'America. Questa lista cita e spiega in breve i nomi e le informazioni principali dei quarantasei presidenti che hanno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con trump; presidente; degli; stati; uniti; Iniziali di trump ; I limiti...di trump ; I limiti... di trump ; Precedette trump ; Al, ex-vicepresidente Usa e Nobel per la pace nel 2007; Il presidente francese pugnalato a Lione; La città in cui venne assassinato il presidente Kennedy; Lula ne è stato il presidente dal 2003 al 2011; Un metallo degli attinidi; La sigla della Comunità degli Stati Indipendenti; Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero; Genera la differenza di alcuni composti in relazione alla collocazione degli atomi sostituenti; La sigla della Comunità degli stati Indipendenti; Attestati che rendono... ragionieri; L organo legislativo federale degli stati Uniti; Quella Europea è formata da 27 stati ; Costruisce veicoli muniti di stanghe; L organo legislativo federale degli Stati uniti ; Il più nordico degli Stati uniti ; Muniti , provvisti; Cerca nelle Definizioni