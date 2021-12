La definizione e la soluzione di: Trasporta turisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PULLMAN

Significato/Curiosità : Trasporta turisti

Trasporto pubblico non va confuso con il trasporto di turisti o passeggeri operato dalle compagnie aeree o dai pullman. Il trasporto pubblico locale (TPL) riguarda gli spostamenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con trasporta; turisti; Veicoli a due piani per trasporta re auto nuove; Si usa per trasporta re polli; trasporta no le merci; Pigmento contenente ferro che trasporta l ossigeno nel sangue; Ne fanno molte i turisti ; La Costa turisti ca del sud francese; Azienda di promozione turisti ca; Breve giro turisti co; Cerca nelle Definizioni