Soluzione 7 lettere : OMNIBUS

Significato/Curiosità : II tram a cavalli

Rete tranviaria di Roma (reindirizzamento da tram di Roma) tram a cavalli; l'ultima linea, fra piazza Venezia e piazza del Popolo, fu soppressa nel 1921. Le rotaie del tram a cavalli fecero la loro comparsa a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

