La definizione e la soluzione di: Tra i frutti che dà ci sono i datteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MARE

Significato/Curiosità : Tra i frutti che da ci sono i datteri

Phoenix dactylifera (reindirizzamento da Palma da datteri) i Greci, i Romani, i Berberi per i suoi frutti eduli chiamati datteri. Le conoscenze, abilità, tradizioni e pratiche associate alla palma da dattero sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

