La definizione e la soluzione di: Lo tocca con... un dito chi è felice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIELO

Significato/Curiosità : Lo tocca con... un dito chi e felice

Segno della croce (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) tracciare un piccolo segno di croce con il dito pollice (o l'indice) della mano destra si dice che fu ispirato da un passo del libro del profeta Ezechiele

