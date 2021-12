La definizione e la soluzione di: Tipo di calzoni corti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLA ZUAVA

Significato/Curiosità : Tipo di calzoni corti

Altre definizioni con tipo; calzoni; corti; Località del Reatino... che ricorda un tipo di sugo; tipo di spazzole della lucidatrice; Agli antipo di del pessimismo; tipo di show ripetibile in diverse nazioni ing; Imbroglioni, mascalzoni ; Una che sa cucire calzoni ; Furbetti, mascalzoni ; calzoni aderentissimi; Cantavano nelle corti medievali; corti le con loggiato presente in molti conventi; La Kelly de La finestra sul corti le; La popolare Bonaccorti ; Cerca nelle Definizioni