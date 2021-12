La definizione e la soluzione di: Terreni coltivati a frutti col mallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOCETI

Significato/Curiosità : Terreni coltivati a frutti col mallo

Juglans regia (reindirizzamento da Noce da frutto) ancora di nicchia, si richiede la raccolta dei frutti molto giovani (verso la fine di giugno). Il mallo delle noci non completamente mature è usato anche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

