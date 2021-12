La definizione e la soluzione di: Lo tempra la vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARATTERE

Significato/Curiosità : Lo tempra la vita

Fiat tempra che risultò tra gli elementi più apprezzati della tempra. Già proposto sulla Tipo, sulla tempra questo elemento fu molto più apprezzato, e una percentuale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con tempra; vita; Ritempra e ristora; Due giorni per ritempra rsi dal lavoro; Induriscono con la tempra ; La tempra con cui si nasce; Evita ti, schivati; Chi lo dice, evita di ripetere; Si avvita no per illuminare; Conduce una vita di sacrifici e spiritualità ;