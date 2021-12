La definizione e la soluzione di: Un taglio nella giacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASCA

Significato/Curiosità : Un taglio nella giacca

giacca e dal taglio semplice. Da allora si usa il termine giacca per indicare un qualsiasi indumento apribile che si indossa sopra un indumento. È un indumento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con taglio; nella; giacca; Il taglio del chirurgo; Fodero delle armi da taglio ; E dentata per il taglio ; taglio di carne per scaloppine; È giallo nella macedonia; nella parte alta; Ruota nella lavatrice; Lo sono fluoro e bromo nella tavola periodica; La giacca degli ufficiali; Striscia al bordo del taschino della giacca ; Un abito elegante nato come giacca da fumo ing; Risvolto della giacca ; Cerca nelle Definizioni