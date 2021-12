La definizione e la soluzione di: Suffisso di sali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ATO

Significato/Curiosità : Suffisso di sali

Sale (reindirizzamento da sali degli ossiacidi) coniugato, sostituendo il Suffisso -idrico con il Suffisso -uro, il Suffisso -oso con il Suffisso -ito e il Suffisso -ico con il Suffisso -ato; alcuni esempi: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con suffisso; sali; Un suffisso per composti chimici; Il suffisso latino per formare i comparativi; Il suffisso di molti participi passati; suffisso da... chimici; sali to al cielo; Ripida sali ta che affatica il cicista; Assali va con il trombone; Faticoso alla sali ta; Cerca nelle Definizioni