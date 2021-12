La definizione e la soluzione di: Un suddito dei Grimaldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Un suddito dei Grimaldi

Crisi per la successione di Monaco del 1918 (categoria Grimaldi) I Grimaldi per consuetudine non sposavano sudditi del proprio regno, e nessun principe monegasco aveva sposato una consorte francese in più di un secolo ...