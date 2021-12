La definizione e la soluzione di: Strumento usato per misurare la velocità delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SILOMETRO

Significato/Curiosità : Strumento usato per misurare la velocita delle navi

Ecoscandaglio (categoria Strumenti di navigazione) tipo di Strumento ecometro ultracustico usato per misurare la profondità del mare (laghi, fiumi ecc.), trasmettendo impulsi sonori. Questo Strumento moderno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

