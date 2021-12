La definizione e la soluzione di: Lo strumento musicale a fiato... di Budrio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OCARINA

Significato/Curiosità : Lo strumento musicale a fiato... di Budrio

Ocarina (reindirizzamento da Ocarina di Budrio) L'ocarina è uno strumento a fiato italiano di forma ovoidale allungata generalmente costruito in terracotta; aerofoni del genere, genericamente noti anche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con strumento; musicale; fiato; budrio; strumento che indica la velocità verticale dell aereo; strumento usato per misurare la velocità delle navi; Lo strumento del contadino per rivoltare la terra; Lo strumento con la cassa e il rullante; Un popolarissimo gruppo musicale svedese; Come un pugile o un brano musicale ; Quella delle scale non è uno strumento musicale ; Strumento musicale della famiglia dei legni; Scaldò Gesù con il suo fiato ; Strumento a fiato tascabile; Un piccolo strumento a fiato | Venerdì 26 novembre 2021; Il “corn” soffiato ; Lo strumento musicale che ricorda budrio ; Cerca nelle Definizioni