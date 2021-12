La definizione e la soluzione di: Strumento che indica la velocità verticale dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VARIOMETRO

Significato/Curiosità : Strumento che indica la velocita verticale dell aereo

Altimetro (categoria Strumenti per la navigazione aerea) L'altimetro è uno Strumento di misura che permette di misurare la distanza verticale di un corpo da una superficie di riferimento (altitudine), che può essere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

