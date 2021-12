La definizione e la soluzione di: Sono quasi tutti a disco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRENI

Significato/Curiosità : Sono quasi tutti a disco

Caterina Caselli (categoria Partecipanti a Un disco per l'estate) nella discografia. Nel 1972 presenta a Teatro 10 l'LP Caterina Caselli che è quasi totalmente un disco di cover. Il disco contiene infatti pezzi di Bill Withers ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con sono; quasi; tutti; disco; Si tessono nell ombra; Canta sono solo parole; Possono essere personali; Lo sono certi... assistenti; È quasi impossibile... ritrovarlo in un pagliaio; È quasi ora; quasi ... ottavo; quasi un metro in Inghilterra; Lo auguriamo sereno a tutti voi; Il tempio romano dedicato a tutti gli dei lat; Ricercato e non accessibile a tutti ; Mattoncini tutti d oro; Li scandisco no i manifestanti; disco rsi da comari; La fine del disco lo; Parte del disco rso che indica genere e numero; Cerca nelle Definizioni