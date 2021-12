La definizione e la soluzione di: Lo sono i paramenti quaresimali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIOLACEI

Quaresima (sezione Le opere della penitenza quaresimale) colore viola per i paramenti. L'unica mitigazione in questi caratteri si trova nella quarta domenica, detta Laetare, in cui i paramenti possono essere di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

