La definizione e la soluzione di: Sono citate nei libri di storia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATE

Significato/Curiosità : Sono citate nei libri di storia

Libro (reindirizzamento da libri antichi) per conservare e consultare i libri. Google ha stimato che al 2010 Sono stati stampati approssimativamente 130 milioni di titoli diversi. Con la diffusione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con sono; citate; libri; storia; Canta sono solo parole; Possono essere personali; Lo sono certi... assistenti; Lo sono i paramenti quaresimali; Non vanno suscitate ; Vengono suscitate da una causa esterna; Sono in parte cantate ed in parte recitate ; Parole recitate per rivolgersi a una divinità; libri di ricordi; Scribano che riproduceva libri e documenti; Erano i primi libri di scuola; Stampa libri e giornali; Un film che fa la storia ; L Ippolito autore della storia filosofica dei secoli futuri; Nella storia ce n è anche una volgare; Scrisse La storia ; Cerca nelle Definizioni