La definizione e la soluzione di: Sono in Cina e in Congo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CN

Significato/Curiosità : Sono in Cina e in Congo

Repubblica Democratica del Congo 6?E? / ?2.88°S 23.656°E-2.88; 23.656 La Repubblica Democratica del Congo (detta anche Congo, Congo-Kinshasa o ex Congo belga) è uno Stato dell'Africa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

