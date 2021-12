La definizione e la soluzione di: Lo sono certi... assistenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOCIALI

Significato/Curiosità : Lo sono certi... assistenti

Diabolik presenti nei romanzi di Fantômas, così come la tecnica dell'analessi tipica di certi romanzi d'appendice. Fantômas era un criminale con le stesse doti di ladro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con sono; certi; assistenti; Canta sono solo parole; Possono essere personali; sono citate nei libri di storia; Lo sono i paramenti quaresimali; Sbarramento lungo il corso di certi fiumi; Madornale... come certi errori; Strappato a fatica, come certi si; Eseguiti... come certi compiti; assistenti che fissano appuntamenti capi partito; Hanno aiuti e assistenti ; Cerca nelle Definizioni