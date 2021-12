La definizione e la soluzione di: Soluzione d emergenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIPIEGO

Significato/Curiosità : Soluzione d emergenza

Gabriele D'Annunzio possiamo contare solo su noi stessi. Non è una Soluzione di comodo quella che ti propongo; è una Soluzione che affronta la verità dell'esistenza. E che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con soluzione; emergenza; Messa in soluzione ; Questioni complesse che attendono una soluzione ; Hanno una soluzione ; Lo è un enigma di difficile soluzione ; In autostrada, area adibita alla sosta d emergenza ; Una maniglia d emergenza ; Quella d'emergenza è a estrema destra; Così può dirsi un'emergenza non più tale; Cerca nelle Definizioni