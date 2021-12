La definizione e la soluzione di: Il sindacato il cui segretario è Luigi Sbarra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CISL

Significato/Curiosità : Il sindacato il cui segretario e Luigi Sbarra

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Guido Gonella, segretario del partito, mostrava una posizione esplicita: «il concetto del sindacato libero è grossolanamente errato e diventa oppressivo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

