La definizione e la soluzione di: La sigla della Comunità degli Stati Indipendenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CSI

Significato/Curiosità : La sigla della Comunita degli Stati Indipendenti

Consorzio Suonatori Indipendenti faceva riferimento alla sigla in cirillico dell'Unione Sovietica, così questo fa riferimento alla Comunità degli Stati Indipendenti che aveva preso il posto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

