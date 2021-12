La definizione e la soluzione di: La sigla con cui è noto il Patto Atlantico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NATO

Significato/Curiosità : La sigla con cui e noto il Patto Atlantico

Nome in codice NATO (categoria Enti e associazioni aeronautiche) del Patto Atlantico durante la guerra fredda per designare l'equipaggiamento e i mezzi militari delle nazioni aderenti al Patto di Varsavia e di altri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

sigla di una Potenza; La sigla della Comunità degli Stati Indipendenti; Era la sigla del cane a sei zampe; sigla per un bollettino di pagamento; E noto quello dei Sospiri; Christian De... noto attore; Il Mondrian noto pittore olandese; noto database di oggetti esterni al Sistema Solare; Uno standard per veicoli a basso impatto ambientale; Unito, compatto ; Un tessuto liscio molto sottile ma anche compatto ; Rottura di un partito o patto politico; L arcipelago dell atlantico con Las Palmas e Fuerteventura; Mare tropicale appartenente all atlantico ; Stato africano affacciato sull atlantico : Costa __; Quello atlantico è navigabile;