La definizione e la soluzione di: Segue il nome di molti siti Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : COM

Significato/Curiosità : Segue il nome di molti siti Internet

Storia di Internet organismo incaricato della gestione di Internet. Ray Tomlinson propone l'utilizzo del segno @ per separare il nome utente da quello della macchina. 1973: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con segue; nome; molti; siti; internet; Si segue dal video; Così parla chi non segue un senso; segue l Avanti dei militari; L abbreviazione che molte volte segue Egr; Cambierà nome a mezzanotte; Il nome scientifico del livido; Il nome dell Eliade noto antropologo rumeno; Il nome del noto predicatore medievale Savonarola; Termini della molti plicazione; Il prefisso che molti plica per 7; Ne aprono molti ssime i chiacchieroni; Come dire molti tudini; Possono essere rovinati da maltempo e parassiti ; Un atomo dotato di carica elettrica positi va; Il dispositi vo indispensabile per lo zapping; Dispositi vo delle reti wi-fi; Ci sono quelli internet , di casa e di studio; Fornitore del servizio d accesso a internet ing; Disponibili in internet ; La società sarda di accesso a internet ;