La definizione e la soluzione di: La segue il malato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CURA

Significato/Curiosità : La segue il malato

malato d'Europa come "un uomo malato, un uomo molto malato", un "uomo che è caduto in uno stato di decrepitezza", e un "uomo malato [...] gravemente malato". Non è facile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con segue; malato; segue il nome di molti siti Internet; Si segue dal video; Così parla chi non segue un senso; segue l Avanti dei militari; Esaminare il malato ; L ha brutta l ammalato o il preoccupato; La ha brutta l ammalato ; La segue un ammalato ; Cerca nelle Definizioni