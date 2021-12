La definizione e la soluzione di: Sega a forma trapezoidale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SARACCO

Significato/Curiosità : Sega a forma trapezoidale

Saracco (strumento) (reindirizzamento da Sega a dorso) classica Sega per legno. È un tipo di Sega con l'impugnatura fissata ad un'estremità della lama, e viene chiamato anche Segaccio. Nella sua forma classica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

