La definizione e la soluzione di: Ripiano appeso al muro.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENSOLA

Significato/Curiosità : Ripiano appeso al muro

Console (mobile) Ripiano a muro per poggiare i piatti per il servizio della tavola. Il sostegno del mobile è assicurato da elementi posteriori che lo fissano a muro e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

