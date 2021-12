La definizione e la soluzione di: Rimettere piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORNARE

Significato/Curiosità : Rimettere piede

A Zacinto quella di Ulisse, che però fu più fortunato di lui in quanto riuscì a Rimettere piede sulla sua amata Itaca, mentre Foscolo è condannato ad una "illacrimata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

