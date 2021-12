La definizione e la soluzione di: Ricopre la catena della bicicletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARTER

Significato/Curiosità : Ricopre la catena della bicicletta

Episodi di Don Matteo (prima stagione) (sezione Il fuoco della passione) Matteo decide allora di portare Lenka in ospedale con la bicicletta, ma durante il tragitto il prete e la donna passano proprio davanti al luogo dove si sta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con ricopre; catena; della; bicicletta; Striscia che ricopre la parte superiore della tenda; Si ricopre di tegole; La ricopre il dirigente; D’inverno si ricopre ; Si scatena no infuriandosi; Scatena va le tempeste; Ha le maglie, ma non è una catena ; Elementi di una catena ; La sigla della Comunità degli Stati Indipendenti; Film di Michele Placido sulla famigerata banda della Magliana; L imitazione della forma ideale della realtà; Fiume della Bosnia-Erzegovina; bicicletta per antonomasia degli anni 60; Si coniuga in bicicletta ; Il volante della bicicletta ; La M della bicicletta MTB ing; Cerca nelle Definizioni