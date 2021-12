La definizione e la soluzione di: Il residuo di certe lavorazioni industriali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASCAME

Significato/Curiosità : Il residuo di certe lavorazioni industriali

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con residuo; certe; lavorazioni; industriali; Informe residuo solidificato di materia sciolta; Lo è ciò che viene gettato, un residuo ; Resto, residuo ; residuo di lavorazione, spesso riutilizzabile; Lo è il fondo di certe bottiglie; Quando sorge regna l incerte zza; Utili a suonare bene, come sono certe d; È per due in certe offerte; Avanzi delle lavorazioni ; Eseguono lavorazioni con l'elemento dal simbolo Sn; La sequenza di lavorazioni di un prodotto; Tinte... industriali ; Stabilimenti industriali ; Operazioni da 00.. anche industriali !; industriali con i frantoi; Cerca nelle Definizioni