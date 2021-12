La definizione e la soluzione di: Rappresentazione di una piccola porzione di superficie terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CARTA TOPOGRAFICA

Significato/Curiosità : Rappresentazione di una piccola porzione di superficie terrestre

Terra (reindirizzamento da Globo terrestre) causa di una particolare oscillazione dell'asse di rotazione terrestre, detta oscillazione di Chandler. La criosfera è la porzione di crosta terrestre coperta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

