La definizione e la soluzione di: Quello "d Italia" impegna i ciclisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GIRO

Significato/Curiosità : Quello d Italia impegna i ciclisti

Alfonsina Strada (categoria ciclisti su strada Italiani) dovettero riconoscere la tenacia ed il coraggio della ciclista emiliana. Dei novanta ciclisti partiti da Milano all'inizio del Giro, solo in trenta completarono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con quello; italia; impegna; ciclisti; quello delle Puglie è una pianura; quello dei diritti umani è promosso dall ONU; quello alternativo taglia legno o metallo; quello d archi è un gruppo di musicisti classici; Federazione italia na Pallacanestro; Il Toto che canta L italia no; Lingua dalla quale derivano italia no e francese; Così son detti i calciatori italia ni dell Under 21; impegna no i debbuttanti; impegna tiva escursione alpinistica; impegna il sub in risalita; impegna le indossatrici; Apparecchio per comunicare tra motociclisti ; Il massacrante selciato di corse ciclisti che; Azienda motociclisti ca veneta; Stella visibile: Alfa __ motociclisti ... mitici; Cerca nelle Definizioni