La definizione e la soluzione di: Quello "delle Puglie" è una pianura.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TAVOLIERE

Significato/Curiosità : Quello delle Puglie e una pianura

Tavoliere delle Puglie falde dell'Appennino). Situato nel nord della Puglia, è la più vasta pianura d'Italia dopo la pianura Padana. Posto tra i monti Dauni a ovest, la valle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

