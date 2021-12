La definizione e la soluzione di: C è quella talare e quella da camera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VESTE

Significato/Curiosità : C e quella talare e quella da camera

Abito talare L'abito talare (o, più semplicemente, la talare) è la veste ecclesiastica del clero di alcune confessioni cristiane. La parola talare deriva dalla parola ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con quella; talare; quella; camera; È famosa quella delle Marmore; Film di guerra del 1967: quella sporca __; Einstein sviluppò quella della relatività; A quella di condominio si discutono i problemi; Veste l'abito talare ; Il prete in abito talare ha detto Messa sull'altare maggiore; Indossa l'abito talare ; Indossa l'abito talare ; È famosa quella delle Marmore; Film di guerra del 1967: quella sporca __; Einstein sviluppò quella della relatività; A quella di condominio si discutono i problemi; Un nobile della camera dei Pari; La camera d una serie televisiva; La camera buia per sviluppare le foto; camera meno cara;