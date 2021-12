La definizione e la soluzione di: Può farne molta chi si impegna tanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STRADA

Significato/Curiosità : Puo farne molta chi si impegna tanto

San Giuseppe (sezione Perché la Cristologia non può ignorare san Giuseppe) Vangelo dell'infanzia di Tommaso, si hanno numerose menzioni del "padre del Salvatore che con molta fatica e pazienza si è dedicato all'educazione del bambino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

