Soluzione 4 lettere : SICA

Significato/Curiosità : Pugnale dalla lama ricurva

Daga (arma) (categoria Pugnali) un'arma bianca. Si tratta di una sorta di spada a lama corta, comunque più lunga di quella di un Pugnale, larga e a doppio taglio, affine al gladio degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

