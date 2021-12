La definizione e la soluzione di: Produce un vaccino contro il covid. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MODERNA

Significato/Curiosità : Produce un vaccino contro il covid

vaccino anti covid-19 Un vaccino anti covid-19 è un vaccino in grado di indurre l'immunità acquisita contro la covid-19, causata dal virus SARS-CoV-2. In seguito al diffondersi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con produce; vaccino; contro; covid; Scribano che riproduce va libri e documenti; Quello solare produce energia; La produce il baco; L azienda che produce libri; Mise a punto il primo vaccino anti rabbia; Un tipo di vaccino ; Scopri il vaccino antipolio per via orale tuttora in uso; Un formaggio vaccino tipico della Puglia; Accertamento o ricerca eseguito da un contro llore; Lo sciroppo della loro bava si usa contro la tosse; Incontro al vertice ing; Ciclista adatto alle gare contro il tempo ing; Una malattia che colpisce tutta la popolazione, come il covid -19; L'ONU che studia il covid ; L'ONU... contro il covid ; App di tracciamento epidemiologico del covid -19;