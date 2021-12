La definizione e la soluzione di: Prodotto ottenuto impregnando legno e fibre di vetro con resine termoindurenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : LAMINATO PLASTICO

Altre definizioni con prodotto; ottenuto; impregnando; legno; fibre; vetro; resine; termoindurenti; Modello medio della Ford prodotto fino al 2000; La versione base di un prodotto elettronico; Vino rosato prodotto nella zona del lago di Garda; Si ottiene, nei frantoi, dalla raffinazione di prodotto a elevato grado di acidità; Il succo ottenuto da un agrume; ottenuto pagando; Totale numerico ottenuto in una gara o concorso; Il combustibile ottenuto dalla spazzatura; Quello alternativo taglia legno o metallo; Bancale di legno su cui impilare merce ing; Tavola di legno ; Torcia in legno ; Composto chimico usato nelle fibre ottiche; Rivestimento per interni, in lana o fibre fra; fibre che tengono unite ossa o cartilagini; Palma caratterizzata da grandi foglie e fibre robuste; Caraffa di vetro per l ossigenazione del vino; Sono di vetro in un opera dadaista di Man Ray; Come un vetro lavorato per non essere trasparente; Il vetro dove vediamo noi stessi riflessi; Stampi realizzati con gesso o resine ; Dipinto con resine sintetiche; Cerca nelle Definizioni