La definizione e la soluzione di: Prodotti che sono combustibili o commestibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLI

Significato/Curiosità : Prodotti che sono combustibili o commestibili

Combustibile solido secondario non ferrosa) Capitolo 13 (Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)) Capitolo 14 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con prodotti; sono; combustibili; commestibili; Luogo in cui si vendono i prodotti del mare; Sono prodotti da influencer e youtuber; Segno distintivo applicato ai prodotti ; prodotti per scarpe e pavimenti; Lo sono i romanzi gialli; sono uguali nel retro; Quelle di CO2 sono limitate per il bene ambientale; Scaglie bianche che possono prodursi fra i capelli; L'ex-Azienda Nazionale Idrogenazione combustibili ; combustibili : petrolio, gas; Impianto industriale che brucia combustibili e li trasforma in energia; Prodotti combustibili o commestibili; Il disturbo di chi ingerisce alimenti non commestibili ; Legumi commestibili ; Piccoli funghi commestibili solo se cotti; L'insieme dei vegetali commestibili : __ e verdura; Cerca nelle Definizioni