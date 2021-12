La definizione e la soluzione di: Privato del grado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Privato del grado

Soldato (grado militare) grado pi√Ļ basso √® Private, abbreviato in Pvt; il grado √® in uso anche negli "US Marines". Di seguito √® riportata una lista dell'equivalente del grado ...