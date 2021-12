La definizione e la soluzione di: Prigionieri... in pegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSTAGGI

Significato/Curiosità : Prigionieri... in pegno

Clelia Clelia, con altre nove ragazze, fu consegnata a Porsenna dai Romani come pegno per un patto di pace tra loro e gli Etruschi. Clelia incoraggiò le compagne ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

prigionieri ; La Lex a tutela degli averi dei prigionieri lat; Accomunano pneumatici... e prigionieri ; Detenuti, prigionieri ... nelle barche; Assicurare con impegno ; Impegno sociale e politico atto al cambiamento; Amoreggiare senza impegno ; Iniziali del critico Sapegno ;