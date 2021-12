La definizione e la soluzione di: E presente nel sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SODIO

Significato/Curiosità : E presente nel sale

sale da cucina sale è quasi sempre commercializzato in polvere più o meno fine. Il cloruro di sodio si trova abbondantemente in natura e la maggior parte è presente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con presente; sale; È presente in sede ma decide di non votare; Elemento chimico presente in molti dentifrici; Cortile con loggiato presente in molti conventi; È sempre presente in ogni presepio; Danza tradizionale sale ntina; Resto sacro del Tempio di Gerusale mme: Muro del __; Sostanza molle contenuta nella spina dorsale ; Ciò che sale e scende in borsa; Cerca nelle Definizioni